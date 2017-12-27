Главный тренер "Металлурга" Рустам Мирсадыков подал в отставку

Стоит отметить, что известный в прошлом футболист Рустам Мирсадыков в ходе своей тренерской карьеры успел проработать в таких клубах, как "Пахтакор", "Дустлик", "МХСК".

Стало известно, что главный тренер бекабадского футбольного клуба "Металлург" Рустам Мирсадыков подал в отставку. Об этом сообщается на сайте профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

Сегодня у "Металлурга" прошло собрание и на нём 63-летний специалист сообщил о своей отставке. Рустам Мирсадыков принял клуб 1 января 2008 года и проработал в нём почти 10 лет.

Стоит отметить, что известный в прошлом футболист Рустам Мирсадыков в ходе своей тренерской карьеры успел проработать в таких клубах, как "Пахтакор", "Дустлик", "МХСК".