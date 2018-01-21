Президент распорядился о выделении компенсаций семьям погибших

По поручению Президента Шавката Мирзиёева, всем семьям погибших граждан Республики Узбекистан в трагическом происшествии в Актюбинской области Казахстана выделены единовременные пособия.

По поручению Президента Шавката Мирзиёева, всем семьям погибших граждан Республики Узбекистан в трагическом происшествии в Актюбинской области Казахстана выделены единовременные пособия.

Кроме того, представителями местных органов исполнительной власти, подразделений Министерства здравоохранения, актива махаллей на местах ведется работа по оказанию моральной и материальной поддержки семей погибших.

18 января в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан произошло возгорание автобуса, в результате которого погибли 52 и пострадали 5 человек. Все погибшие были гражданами Узбекистана.

19 января тела погибших были доставлены в Узбекистан на специальном военно-транспортном самолете «Ил-76» ВВС Республики Узбекистан.