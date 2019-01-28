Эльёр Ганиев назначен заместителем премьер-министра Узбекистана

Эльёр Маджидович Ганиев назначен заместителем премьер-министра по инвестициям и внешнеэкономическим связям.
Эльёр Маджидович Ганиев назначен заместителем премьер-министра по инвестициям и внешнеэкономическим связям.
Ранее Эльёр Ганиев работал заместителем советника Президента Узбекистана.
Эльёр Ганиев родился 1 января 1960 года в Сырдарьинской области. В 1981 году окончил Ташкентский политехнического институт (ныне «Ташкентский государственный технический университет») по специальности инженер — геолог.
В разные годы работал в руководящих должностях Министерства внешних экономических связей.
В 2002-2005 годах — заместителем Премьер-министра — руководителем Комплекса внешних экономических связей — председателем Агентства по внешним экономическим связям.
В 2005-2006 годах — заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел.
В 2006-2009 годах — министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.
В 2009-2010 годах — заместителем Премьер-министра — министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли.
В 2010-2012 годах — заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел.
В 2012-2017 годах — Министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли.
До сегодняшнего дня сначала работал заведующим сектора исполнения Аппарата (Администрации) Президента, а после заместителем Советника Президента.